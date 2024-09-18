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СБУ розслідує понад 2300 справ щодо обстрілів РФ цивільної та критичної інфраструктури

360 кримінальних провадженнях стосуються цілеспрямованих атак Росії на українські лікарні.

СБУ розслідує понад 2300 справ щодо обстрілів РФ цивільної та критичної інфраструктури
Охматдит після обстрілу 8 липня
Фото: Facebook / НДСЛ Охматдит

Слідчі Служби безпеки України ведуть 2389 кримінальних провадженнь щодо обстрілів цивільної та критичної інфраструктури, здійснених збройними силами Росії.

Про це повідомив заступник Голови Служби безпеки України Сергій Наумюк, пише пресслужба Офісу генпрокурора. 

Зазначається, що у понад 360 кримінальних провадженнях досліджуються обставини вчинення цілеспрямованих атак РФ на українські лікарні. Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє будь-які напади на медичні заклади, які є об’єктами цивільної інфраструктури.

За словами Наумюка, Росія з перших днів повномасштабного вторгнення свідомо та систематично здійснює атаки на українські медичні заклади, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право.

"Найбільш зухвалим та резонансним злочином можна назвати ракетний обстріл дитячої лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року, в результаті якого загинули 2 людини, серед яких – дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб, зокрема 9 дітей, отримали поранення. За даним фактом Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора проводить досудове розслідування", – йдеться у повідомленні. 

В рамках цього рослідування повідомили про підозру тодішньому командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил Російської Федерації, причетному до організації атаки на дитячу лікарню.

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