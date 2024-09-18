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Рада провела закриту нараду з військовими щодо мобілізації до 25 років, – Стефанчук

До кінця тижня буде наказ про зупинку мобілізації колишніх обмежено придатних до 25 років.

Рада провела закриту нараду з військовими щодо мобілізації до 25 років, – Стефанчук
Рустан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада провела закриту нараду з військовими щодо мобілізації до 25 років. 

Про це на брифінгу повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.UA.

За його словами, до кінця тижня буде наказ про зупинку мобілізації колишніх обмежено придатних до 25 років. 

Надалі парламентарі напрацюють законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності бригад.

 

За інформацією народних депутатів, міністерство оборони до п'ятниці збирається видати наказ щодо заборони мобілізувати юнаків 18-25 років.

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