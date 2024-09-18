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Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів. Трибуну заблокували (оновлено)

Провалена постанова мала перейменувати 15 міст, сім районів, 54 селища та 267 сіл.

Рада провалила перейменування понад 300 населених пунктів. Трибуну заблокували (оновлено)
Фото: скрин відео

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування понад 300 населених пунктів – забракло голосів. У зв'язку з цим нардепи почали блокувати трибуну, повідомив Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, депутати вимагають зібратися на погоджувальну раду та повернути постанову для голосування.  Провалена постанова мала перейменувати 15 міст, сім районів, 54 селища та 267 сіл.

Фото: скрин відео

Фото: скрин відео

Фото: скрин відео

За словами нардепів, деякі депутати хочуть провести перейменування пакетом, деякі – що їх треба голосувати окремо. 

Під час блокування вирішили зробити перерву для погоджувальної ради. 

Перейменування мало стосуватися населених пунктів і районів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської і Чернігівської областей. Вони містили символіку російської імперської політики або не відповідали нормам української мови. 

Нардепи заблокували трибуну після провалу перемйенування
Фото: Ірина Геращенко в Telegram
Нардепи заблокували трибуну після провалу перемйенування

З 226 голосів було лише 208. Нардепка Ірина Геращенко ("Євросолідарність") повідомила, що зі "Слуги народу" постанову підтримали лише 137 депутатів. 

Фото: скрин відео

Фото: скрин відео

Зокрема, мали перейменувати місто Новомосковськ на Самар, Павлоград на Матвіїв, Синельникове на Ріднопілля, Перштотраневськ на Шахтарьске, Первомайськ Луганської області на Сокологірськ, Первомайськ Миколаївської області на Ольвіополь, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверсокодонецьк, Червоноград на Шептицький, Южноукраїнськ на Гард, Южне на Порт-Анненталь, Дружбу на Хутір-Михайлівський, Красноград на Берестин, Первомайський на Златопіль, Ватутіне на Багачеве. 

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