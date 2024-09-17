Керівник МЗС закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні

"Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою", - наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні з огляду на те, що зараз у багатьох державах триває бюджетний процес.

Як ідеться в дописі Сибіги у соцмережі Х, довгострокові зобов’язання, як-от "закріплені в наших безпекових угодах Kyiv Compact, дають впевненість, що ми переможемо та захистимо спільні цінності та безпеку".

"Війна - це не лише зброя, а й економіка. Фінансова допомога Україні є надзвичайно важливою. Кожен долар невійськової підтримки вивільняє один наш власний долар для посилення оборони. Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою", - наголосив міністр.