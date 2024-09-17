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Керівник МЗС закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні

"Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою", - наголосив Сибіга.

Керівник МЗС закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні з огляду на те, що зараз у багатьох державах триває бюджетний процес.

Як ідеться в дописі Сибіги у соцмережі Х, довгострокові зобов’язання, як-от "закріплені в наших безпекових угодах Kyiv Compact, дають впевненість, що ми переможемо та захистимо спільні цінності та безпеку".

"Війна - це не лише зброя, а й економіка. Фінансова допомога Україні є надзвичайно важливою. Кожен долар невійськової підтримки вивільняє один наш власний долар для посилення оборони. Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою", - наголосив міністр.

  • Уряд Швеції розробив законопроєкт про бюджет на 2025 рік і пропонує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП. Також це означатиме додаткову допомогу нашій державі.
  • Також тривають переговори про збільшення бюджету у Німеччині щодо допомоги Україні. Як прогнозує міністр оборони Борис Пісторіус, перемовини можуть закінчитися до кінця тижня.
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