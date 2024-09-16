Територіальна цілісність і суверенітет як базові принципи для справедливого миру та безпеки

До урядового формату Кримської платформи вперше приєдналися Аргентина, Організація Чорноморського економічного співробітництва та Міжнародний Альянс з питань свободи релігій та віросповідань. Це підкреслює зростання міжнародної підтримки та збільшення числа країн, що активно залучені до питання повернення тимчасово окупованого Кримського півострова.

11 вересня в Києві успішно відбувся вже 4-й саміт Кримської платформи . Варто відзначити розширення кола учасників цьогорічного саміту, у якому взяли участь численні делегації з майже 60 країн та міжнародних організацій.

Фото: скрин відео Відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві, 11 вересня 2024 р.

Підтримка суверенітету України

Усі делегації підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, висловили підтримку Формулі миру Президента Володимира Зеленського та запевнили в подальшій підтримці України в боротьбі проти неспровокованої російської агресії.

Ключові учасники та виступи

До саміту приєдналися президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністри Латвії та Хорватії Евіка Сіліня та Андрей Пленкович, голови парламентів Молдови та Чехії Ігор Гросу та Маркета Пекарова Адамова, державний секретар США Ентоні Блінкін, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, а також очільник Організації Чорноморського економічного співробітництва Лазар Коменеску та Генеральний секретар Організації за економічний розвиток та демократію – ГУАМ азербайджанський дипломат Алтай Ефендієв. Деякі урядовці долучилися до саміту онлайн або через відеозвернення.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі підкреслив: «Завдяки Кримській платформі, завдяки дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме – до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і зрештою – надійний мир для всієї нашої землі, для всіх наших людей».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з очільниками зовнішньополітичних відомств США та Великої Британії зазначив: “Справедливий і тривалий мир неможливий без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом. Крим – це Україна”. Він також висловив вдячність іноземним гостям за їхню участь у саміті.

Спільна заява

За підсумками саміту учасники ухвалили Спільну заяву, в якій підкреслили свою непохитну відданість відновленню суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи деокупацію Криму. У заяві також зазначено про подальшу політичну, фінансову та військову підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Азербайджанська підтримка територіальної цілісності та суверенітету України

Нещодавно під час візиту до Італії Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв вчергове підтвердив тверду незмінну та послідовну позицію Азербайджану щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а у цьогорічному привітанні на адресу Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня незалежності України лідер Азербайджану, зокрема, зазначив: «Азербайджан й Україна демонструють взаємну підтримку та солідарність у питаннях територіальної цілісності та суверенітету відповідно до Статуту ООН, норм та принципів міжнародного права. Висловлюємо намір і надалі докладати всіх зусиль для надання необхідної гуманітарної підтримки та допомоги дружньому народу України».

Ці ж питання стали темою першої розмови нового Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з його азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим. Очільник зовнішньополітичного відомства України за результатами бесіди зазначив: «Ми підтвердили нашу взаємну повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Я очікую, що наша співпраця відображатиме дружні зв'язки між нашими народами».

Справедливий мир для України

Тимчасова окупація українського Криму, на жаль, триває вже більше 10 років, наразі близько 20% українських суверенних територій різних регіонів знаходяться в російській окупації, але героїчними зусиллями наших сил оборони ми вистояли і спільними зусиллями з нашими партнерами та усім світовим співтовариством Україна неодмінно принесе справедливий мир на свою землю. Для цього нам усім потрібно об’єднуватись та цього року провести Другий Саміт миру з максимальним залученням світу до посилення України та виконання Формули миру – єдиного можливого шляху до відновлення справедливості і міжнародного права.

Право жити на своїй суверенній землі та розбудовувати власну незалежну і вільну державу неможливо зламати, бо як заповідав наш видатний Кобзар Тарас Шевченко: «Борітеся – поборете! Вам бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!».