Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга

З квітня він був першим заступником Дмитра Кулеби.

Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга – колишній перший заступник Дмитра Кулеби та заступник Андрія Єрмака.

За призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент.

А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.

Коментуючи заміну міністрів, президент Володимир Зеленський учора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.

Андрій Сибіга - новий міністр закордонних справ України pic.twitter.com/AhlnDO4l7i — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 5, 2024

Кар'єра Сибіги