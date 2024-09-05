Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга

Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга – колишній перший заступник Дмитра Кулеби та заступник Андрія Єрмака.
За призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент.
А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.
Коментуючи заміну міністрів, президент Володимир Зеленський учора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.
Андрій Сибіга - новий міністр закордонних справ України pic.twitter.com/AhlnDO4l7i— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 5, 2024
Кар'єра Сибіги
- 1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України
- 1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща
- 2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України
- 2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України
- 2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
- 2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
- 2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України
- 2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща
- 2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України
- 2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України
- 2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці
- 2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента України
- З 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.