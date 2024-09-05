Ірину Верещук звільнили з посади віцепрем'єрки-міністерки реінтеграції окупованих територій

Верховна Рада з другої спроби звільнила віцепрем'єрку-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Учора на голосуванні за це рішення забракло голосів.

Сьогодні звільнення міністерки підтримали 255 народних депутатів, повідомили депутати в соцмережах. Верещук перед голосуванням прийшла до сесійної зали.

Верещук без посади не залишиться – уже відомо, що вона перейде в Офіс президента і стане заступницею Андрія Єрмака.

Голосування за кадрові зміни, які у владній партії назвали "перезавантаженням уряду", вчора було перервано на питанні міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Нардепи встигли відправити у відставку віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину (вона претендує стати міністром юстиції), міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна (як і Верещук, він піде в ОП). А за звільнення голови Фонду державного майна Коваля забракло голосу. Нардеп Ярослав Жерезняк припускав, що провал голосувань пов'язаний з тим, що міністри і Коваль не прийшли звітувати про зроблену роботу. До зали прийшли Камишін та Малюська, а Стефанішина була на комітеті.

Увечері того ж дня кадрові зміни обговорювали на фракції "Слуги народу", і участь брав навіть президент. За результатами розмов очільник фракції Давид Арахамія уточнив, які саме зміни чекають на український уряд та Офіс президента. Міністерство закордонних справ хочуть віддати Андрію Сибізі – заступнику Дмитра Кулеби, який до цього був заступником Андрія Єрмака. А в Мінгрегіон перейде Олексій Кулеба – заступник Єрмака, раніше – голова Київської ОВА.

Мінветеранів очолить Наталія Калмикова. Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. Мінагро очолить Віталій Коваль, Мінмолоді – Матвій Бідний, Мінекології – Світлана Гринчук. Замість Олександра Камишіна Мінстратегпром очолить Герман Сметанін.