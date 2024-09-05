Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
ГоловнаПолітика

Ірину Верещук звільнили з посади віцепрем'єрки-міністерки реінтеграції окупованих територій

Учора за це голосів забракло. 

Ірину Верещук звільнили з посади віцепрем'єрки-міністерки реінтеграції окупованих територій
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада з другої спроби звільнила віцепрем'єрку-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Учора на голосуванні за це рішення забракло голосів

Сьогодні звільнення міністерки підтримали 255 народних депутатів, повідомили депутати в соцмережах. Верещук перед голосуванням прийшла до сесійної зали.

Верещук без посади не залишиться – уже відомо, що вона перейде в Офіс президента і стане заступницею Андрія Єрмака. 

Голосування за кадрові зміни, які у владній партії назвали "перезавантаженням уряду", вчора було перервано на питанні міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Нардепи встигли відправити у відставку віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину (вона претендує стати міністром юстиції), міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна (як і Верещук, він піде в ОП). А за звільнення голови Фонду державного майна Коваля забракло голосу. Нардеп Ярослав Жерезняк припускав, що провал голосувань пов'язаний з тим, що міністри і Коваль не прийшли звітувати про зроблену роботу. До зали прийшли Камишін та Малюська, а Стефанішина була на комітеті.

Увечері того ж дня кадрові зміни обговорювали на фракції "Слуги народу", і участь брав навіть президент. За результатами розмов очільник фракції Давид Арахамія уточнив, які саме зміни чекають на український уряд та Офіс президента. Міністерство закордонних справ хочуть віддати Андрію Сибізі – заступнику Дмитра Кулеби, який до цього був заступником Андрія Єрмака. А в Мінгрегіон перейде Олексій Кулеба – заступник Єрмака, раніше – голова Київської ОВА.

Мінветеранів очолить Наталія Калмикова. Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. Мінагро очолить Віталій Коваль, Мінмолоді – Матвій Бідний, Мінекології – Світлана Гринчук. Замість Олександра Камишіна Мінстратегпром очолить Герман Сметанін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies