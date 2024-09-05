Шмигаль подав до парламенту кандидатури восьми міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту кандидатури восьми міністрів. Про це представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив вночі у Telegram.

Подання від голови уряду надійшдло "за пропозицією депутатської фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ», яка діє на правах коаліції". Ольгу Стефанішину Шмигаль вніс на призначення віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України.

Заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу – віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України.

Голову Фонду державного майна, ексочільника Рівненської ОВА Коваля Віталія Станіславовича – міністром аграрної політики та продовольства України. Тимчасовим в.о. міністра Бідного Матвія Вікторовича – міністром молоді та спорту України. Заступницю міністра енергетики Гринчук Світлани Василівни – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Заступниця міністра оборони Калмикова Наталія Фернандівна може стати міністром у справах ветеранів України. Голова "Укроборонпрому" Сметанін Герман Володимирович – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Заступник міністра закордонних справ Точицький Микола Станіславович – міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Також мають призначити нового міністра закордонних справ, але це подання залежить від президента. Замість Дмитра Кулеби зовнішньополітичне відомство має очолити його заступник, у минулому – заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.