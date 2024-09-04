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Парламент відправив у відставку міністра довкілля

Роман Стрілець займав цю посаду з квітня 2022. 

Парламент відправив у відставку міністра довкілля
Роман Стрілець
Фото: NV

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Стрільця.

За проголосували 244 депутати. Про це стало відомо з трансляції, яку веде нардеп Олексій Гончаренко. 

Стрілець очолив міністерство в квітні 2022-го року. До цього він з листопада 2021 він керував міністерством у статусі в.о.

До цього голосування Рада розглядала інші кадрові зміни в рамках "перезавантаження уряду". За відставку віцепрем'єрки Ірини Верещук голосів не вистачило, як і за звільнення голови Фонду державного майна Коваля. Вистачило голосів за відставку міністра з питань стратегічної промисловості Камишіна та віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. За даними LB.ua, Камишін піде заступником голови Офісу президента, а Стефанішину можуть висунути кандидаткою в міністерки юстиції. 

Хто такий Роман Стрілець

У 2007-2012 роках працював головним спеціалістом, заступником начальника відділу в структурних підрозділах Дніпропетровської облдержадміністрації.

З 2012 по 2014 рік був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

2014-2015 -- виконуючий обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації

2015-2019 -- директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

2019-2020 -- заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

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