Він очолював зовнішньополітичне відомство з 2020 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяву міністра розглянуть на одному з найближчих засідань. Окрім Кулеби, нардепам потрібно буде розглянути і низку інших змін в уряді.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", – сказав він.

Фото: Руслан Стефанчук Дмитро Кулеба подав у відставку

Кандидатуру міністра закордонних справ, згідно з законодавством, подає президент України.

Дмитро Кулеба очолював МЗС з 2020 року, а до цього був віцепрем'єр-міністром із питань євроатлантичної інтеграції.