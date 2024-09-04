Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Заяву міністра розглянуть на одному з найближчих засідань. Окрім Кулеби, нардепам потрібно буде розглянути і низку інших змін в уряді.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", – сказав він.
Кандидатуру міністра закордонних справ, згідно з законодавством, подає президент України.
Дмитро Кулеба очолював МЗС з 2020 року, а до цього був віцепрем'єр-міністром із питань євроатлантичної інтеграції.
- Про підготовку кадрових змін джерела LB.ua повідомили 2 вересня. Тоді, за інформацією редакції, Рада готувалася призначити нових міністрів для Мінінфраструктури та Мінрегіону.
- 3 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що список звільнених та призначених міністрів буде ширшим, і серед тих, хто піде на звільнення, може бути і Дмитро Кулеба.
- Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.
- Потім заяву написала і віцпрем'єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.
- Також звільнитися захотіла віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.
- У правлячій партії це назвали "великим перезавантаженням". За словами голови фракції "Слуга народу", замінити планують половину складу уряду.
- Заміна Кабміну з прем'єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством.