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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку

Він очолював зовнішньополітичне відомство з 2020 року. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

Заяву міністра розглянуть на одному з найближчих засідань. Окрім Кулеби, нардепам потрібно буде розглянути і низку інших змін в уряді.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", – сказав він. 

Дмитро Кулеба подав у відставку
Фото: Руслан Стефанчук
Дмитро Кулеба подав у відставку

Кандидатуру міністра закордонних справ, згідно з законодавством, подає президент України. 

Дмитро Кулеба очолював МЗС з 2020 року, а до цього був віцепрем'єр-міністром із питань євроатлантичної інтеграції. 

  • Про підготовку кадрових змін джерела LB.ua повідомили 2 вересня. Тоді, за інформацією редакції, Рада готувалася призначити нових міністрів для Мінінфраструктури та Мінрегіону. 
  • 3 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що список звільнених та призначених міністрів буде ширшим, і серед тих, хто піде на звільнення, може бути і Дмитро Кулеба. 
  • Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.
  • Потім заяву написала і віцпрем'єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.
  • Також звільнитися захотіла віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.
  • У правлячій партії це назвали "великим перезавантаженням". За словами голови фракції "Слуга народу", замінити планують половину складу уряду. 
  • Заміна Кабміну з прем'єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством. 
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