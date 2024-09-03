Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"

За його інформацією, посади може позбутися навіть міністр закордонних справ, кандидатура якого залежить від президента.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цього тижня "вірогідно будуть" кадрові зміни в уряді. Це будуть точкові зміни, а не перезавантаження всього Кабміну разом із його головою, що неможливо під час воєнного стану.

Деяких міністрів просто відправлять у відставку, деяких – для того, щоб потім призначити на нову посаду. Про це депутат сказав у коментарі журналістам у парламенті.

Окрім Олександра Камишіна, міністра стратегічної промисловості, для майбутнього призначення можуть звільнити ще декількох міністрів.

"Те ж саме, навпаки, в Офісі президента. Олексій Кулеба буде йти в міністерство регіонів", – повідомив нардеп.

За його інформацією, посаду натомість може зайняти нинішній голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під ризиком на звільнення міністр юстиції (Денис Малюська – Ред.), міністр закордонних справ (Дмитро Кулеба – Ред.), віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції (Ірина Верещук – Ред.), міністр екологічної політики (захисту довкілля і природних ресурсів, міністр Руслан Стрілець – Ред.)", – повідомив Железняк.

Кадрові питання розглядатимуть у два етапи: спочатку звільнення, потім – призначення.

За даними LB.ua, цього тижня парламент може розглянути кадрові питання. Зокрема, призначити двох нових міністрів – для Мінрегіону та Мінінфраструктури.

Більше на цю тему – в матеріалі "Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози".