У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаПолітика

Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"

За його інформацією, посади може позбутися навіть міністр закордонних справ, кандидатура якого залежить від президента. 

Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
Фото: Макс Требухов

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цього тижня "вірогідно будуть" кадрові зміни в уряді. Це будуть точкові зміни, а не перезавантаження всього Кабміну разом із його головою, що неможливо під час воєнного стану. 

Деяких міністрів просто відправлять у відставку, деяких – для того, щоб потім призначити на нову посаду. Про це депутат сказав у коментарі журналістам у парламенті.

Окрім Олександра Камишіна, міністра стратегічної промисловості, для майбутнього призначення можуть звільнити ще декількох міністрів. 

"Те ж саме, навпаки, в Офісі президента. Олексій Кулеба буде йти в міністерство регіонів", – повідомив нардеп. 

За його інформацією, посаду натомість може зайняти нинішній голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під ризиком на звільнення міністр юстиції (Денис Малюська – Ред.), міністр закордонних справ (Дмитро Кулеба – Ред.), віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції (Ірина Верещук – Ред.), міністр екологічної політики (захисту довкілля і природних ресурсів, міністр Руслан Стрілець – Ред.)", – повідомив Железняк.

Кадрові питання розглядатимуть у два етапи: спочатку звільнення, потім – призначення.

Більше на цю тему – в матеріалі "Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies