Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
ГоловнаПолітика

Дмитро Кулеба: низка країн-членів ЄС виступають за зняття обмежень щодо застосування зброї по РФ

Ці держави просувають питання у двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції з підтримки України.

Дмитро Кулеба: низка країн-членів ЄС виступають за зняття обмежень щодо застосування зброї по РФ
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Низка членів Євросоюзу виступають за зняття обмежень на  використання зброї партнерів по території Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі у Брюсселі з глава МЗС ЄС.

"ЄС є важливою опорою коаліції з підтримки України, і я вітаю намір низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик України та виступити за зняття обмежень на застосування зброї з усіх законних військових цілей у Росії у своїх двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції", - написав Кулеба у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що наголосив на терміновості щодо постачання вже обіцяної військової допомоги, включаючи системи ППО і висловив вдячність партнерам із ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи.

Також Кулеба наголосив, що Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи історичну ратифікацію Римського статуту."Ми розраховуємо на підтримку держав-членів, щоб просувати переговори щодо вступу України до ЄС уперед хорошими темпами", - додав глава МЗС.

  • Нині Кулеба, закликаючи партнерів поставити Україні Patriot і дозволити завдавати ударів вглиб Росії, наголосив, що дозвіл необхідний наразі для того, щоб "зберегти динаміку" і "продовжувати придушувати російську здатність руйнувати Україну і просуватися на схід країни".
  • За даними британської газети The Telegraph, Велика Британія дозволила українцям бити своїми ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії, але проти цього виступили США. 
  • Нідерланди теж кажуть, що Україні дозволено атакувати за допомогою винищувачів F-16 Росію, цю позицію підтримує Данія, а от Бельгія дозволила уражати цілі лише на окупованій території. 
  • У травні цього року під час візиту до Німеччини президент Франції Макрон заявив, що нашій державі потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies