Дмитро Кулеба: низка країн-членів ЄС виступають за зняття обмежень щодо застосування зброї по РФ

Ці держави просувають питання у двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції з підтримки України.

Низка членів Євросоюзу виступають за зняття обмежень на використання зброї партнерів по території Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі у Брюсселі з глава МЗС ЄС.

"ЄС є важливою опорою коаліції з підтримки України, і я вітаю намір низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик України та виступити за зняття обмежень на застосування зброї з усіх законних військових цілей у Росії у своїх двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції", - написав Кулеба у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що наголосив на терміновості щодо постачання вже обіцяної військової допомоги, включаючи системи ППО і висловив вдячність партнерам із ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи.

Також Кулеба наголосив, що Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи історичну ратифікацію Римського статуту."Ми розраховуємо на підтримку держав-членів, щоб просувати переговори щодо вступу України до ЄС уперед хорошими темпами", - додав глава МЗС.