Україна створює понад 30 переговорних груп для підготовки вступу України до ЄС

Уряд затвердив переговорну архітектуру для забезпечення вступу України до Євросоюзу.

Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

У вівторок, 27 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну, також передбачається створення 36 робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України за відповідними розділами переговорної рамки Євросоюзу.

Затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп.

До груп увійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.

Міжвідомча робоча група стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Серед завдань Міжвідомчої робочої групи є:

сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;

планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.

Початок переговорного процесу вступу України в ЄС