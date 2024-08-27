Україна створює понад 30 переговорних груп для підготовки вступу України до ЄС

У вівторок, 27 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС.
Як повідомили у пресслужбі Кабміну, також передбачається створення 36 робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України за відповідними розділами переговорної рамки Євросоюзу.
Затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп.
До груп увійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.
Міжвідомча робоча група стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Серед завдань Міжвідомчої робочої групи є:
- сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;
- визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;
- планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.
Початок переговорного процесу вступу України в ЄС
- У червні Денис Шмигаль запевнив, що Україна зробить усе можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС.
- 25 червня в Люксембурзі стартували перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу. Тоді ЄС представив Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС.
- 21 червня ЄС схвалив переговорну рамку для України.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.
- 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
- В грудні 2023 Єврорада дозволила запустити процес перемовин про вступ із Україною. Таке ж рішення ухвалили щодо Молдови, а Грузію зробили кандидаткою на вступ. Щоправда, європейські прагнення цієї країни під загрозою у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".