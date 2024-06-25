У Люксембурзі сьогодні стартує початок перемовин про вступ України до ЄС

Сьогодні о 16:30 за київським часом у Люксембурзі розпочнеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України до Європейського союзу.

Конференція стане офіційним стартом перемовин про членство України у ЄС.

О 19:00 відбудеться аналогічна конференція щодо вступу до блоку Молдови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Київ та Кишинів з початком переговорів про вступ.

“Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо успішного початку переговорів”, ‒ заявила вона.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів, пише Європейська правда.

Делегацію України очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, а ЄС – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу.

Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери щодо засадничих питань Євросоюзу. За оптимістичним прогнозом, відкриття перших глав або першої глави відбудеться на початку 2025 року.