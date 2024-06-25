У Люксембурзі сьогодні стартує початок перемовин про вступ України до ЄС

Сьогодні о 16:30 за київським часом у Люксембурзі розпочнеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України до Європейського союзу.
Конференція стане офіційним стартом перемовин про членство України у ЄС.
О 19:00 відбудеться аналогічна конференція щодо вступу до блоку Молдови.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Київ та Кишинів з початком переговорів про вступ.
“Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо успішного початку переговорів”, ‒ заявила вона.
Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024
This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.
The path ahead will be challenging but full of opportunities.
Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8
Конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів, пише Європейська правда.
Делегацію України очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, а ЄС – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.
На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу.
Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери щодо засадничих питань Євросоюзу. За оптимістичним прогнозом, відкриття перших глав або першої глави відбудеться на початку 2025 року.
- 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС.
- 21 червня Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови.
- Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах про вступ до ЄС.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме процес.
- Раніше Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС.
- 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
- 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС.
- ЄК вважала, що Київ повністю виконав 4 з 7 вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.
- Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.