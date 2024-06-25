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У Люксембурзі сьогодні стартує початок перемовин про вступ України до ЄС

О 16:30 розпочнеться перша Міжурядова конференція щодо членства Києва у євроблоці.

У Люксембурзі сьогодні стартує початок перемовин про вступ України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Сьогодні о 16:30 за київським часом у Люксембурзі розпочнеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України до Європейського союзу.

Конференція стане офіційним стартом перемовин про членство України у ЄС.

О 19:00 відбудеться аналогічна конференція щодо вступу до блоку Молдови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Київ та Кишинів з початком переговорів про вступ.

“Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо успішного початку переговорів”, ‒ заявила вона.

Конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів, пише Європейська правда.

Делегацію України очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, а ЄС – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу.

Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери щодо засадничих питань Євросоюзу. За оптимістичним прогнозом, відкриття перших глав або першої глави відбудеться на початку 2025 року.

  • 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС. 
  • 21 червня Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови.
  • Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах про вступ до ЄС.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме процес.
  • Раніше Фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС. 
  • 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
  • 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС.
  • ЄК вважала, що Київ повністю виконав 4 з 7 вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.
  • Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід працювати.
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