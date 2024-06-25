Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Про це за результатами засідання 25 червня повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Причини звільнення поки невідомі. Рішення ще має затвердити президент.

"Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації", – сказав він.

За даними співрозмовників редакції у владі, на місце Борзова є декілька кандидатів: "силовик, юрист, економіст". Наразі щодо них тривають консультації.

Фото: ОВА Сергій Борзов

Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від "Слуги народу". Чоловік народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Борзової.