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Зеленський: 25 червня Україна очікує фактичного початку перемовин із ЄС щодо вступу

Урядова делегація від нашої держави буде у Брюсселі.

Зеленський: 25 червня Україна очікує фактичного початку перемовин із ЄС щодо вступу
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський анонсував новий результат у відносинах між Україною і ЄС.

Як заявив глава держави у вечірньому відеозверненні 23 червня, наступного тижня Україна очікує на фактичний початок переговорів із Євросоюзом щодо вступу.

"Готуємося до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня ми очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього", - сказав Зеленський.

Він назвав наступний тиждень "історичним" і підкреслив, що "десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно".

  • 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС. 
  • 21 червня Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови.
  • Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах про вступ до ЄС.
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