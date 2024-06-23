Володимир Зеленський анонсував новий результат у відносинах між Україною і ЄС.
Як заявив глава держави у вечірньому відеозверненні 23 червня, наступного тижня Україна очікує на фактичний початок переговорів із Євросоюзом щодо вступу.
"Готуємося до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня ми очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього", - сказав Зеленський.
Він назвав наступний тиждень "історичним" і підкреслив, що "десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно".
- 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС.
- 21 червня Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови.
- Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах про вступ до ЄС.