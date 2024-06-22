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Радіо Свобода: Угорщина погодилася на нові санкції проти РФ в обмін на побудову в країні АЕС «Росатомом»

За інформацією видання, Будапешт запевнили, що санкції не торкнуться її майбутньої АЕС.

Радіо Свобода: Угорщина погодилася на нові санкції проти РФ в обмін на побудову в країні АЕС «Росатомом»
Ілюстративне фото: глава “Росатому” Олексій Ліхачов і глава МЗС Угорщини Петр Сіярто, Будапешт, 12 березня 2024

Угорська служба «Радіо Свобода» з посиланням на джерела стверджує, що уряд Угорщини припинив блокувати санкції ЄС щодо поставок російського зрідженого природного газу — він отримав гарантії, що зможе без перешкод будувати атомну електростанцію «Пакш-2». У цьому Угорщині допомагає російський «Росатом», повідомляє “Бабель”. 

Будапешт запевнили, що санкції не торкнуться її майбутньої АЕС. Це і раніше робили в ЄС, проте таку додаткову умову для Угорщини обговорювали кожного разу окремо, але тепер цього не знадобиться.

 

Угорщина виступала проти будь-яких обмежень російського газу, стверджуючи, що турбується про безпеку поставок. Водночас вона не підтримує санкції проти керівників «Росатому», які причетні до окупації Запорізької АЕС в Україні.

АЕС «Пакш-2» — це розширення єдиної в Угорщині атомної електростанції «Пакш». Будапешт очікує, що «Росатом» побудує два нових реактори (вони стануть «Пакш-2») до 2030 і 2031 років.

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