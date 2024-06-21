Зеленський затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ до ЄС

Очолює делегацію віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Сьогодні, 21 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджується склад делегації для участі у переговорах про вступ до ЄС.

Очолює делегацію віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

До складу делегації також увійшли голова ОП Андрій Єрмак та його заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, заступниця голови департаменту ОП з питань євроінтеграції Марія Марченко, перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, торговельний представник України Тарас Качка, заступник голови МЗС Євген Перебийніс, посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Крім них, до делегації увійшли заступники і перші заступники всіх українських міністерств. Серед міністрів у делегації лише Руслан Стрілець, який очолює Міністерство довкілля та захисту природних ресурсів.

Також в делегації присутні генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, голова Державної служби статистики Ігор Вернер, очільник Антимонопольного комітету Павла Кириленка, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, член Нацкомісії з цінних паперів Максим Лібанов.

Документ також регламентує затвердження директив для переговорів із ЄС, він доручає уряду сформувати й затвердити персональний склад робочих груп щодо підготовки переговорних позицій України.