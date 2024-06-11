​Глава Єврокомісії підтвердила, що Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС

Фон дер Ляєн вважає, що Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн згадала, що Україна схвалила план реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

Тому, за її словами, Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", – сказала фон дер Ляєн.