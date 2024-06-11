Рютте повідомив про внесок Нідерландів у ініціативу з комплектування Patriot для України

З цією ініціативою Нідерланди виступили в кінці травня.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів про внесок Нідерландів у ініціативу з комплектування Patriot для України.

Рютте повідомив, що Нідерланди передають радар та три пускових установки до Patriot.

“Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання системи Patriot в Україну”, - зауважив голова уряду Нідерландів.

Крім того, Рютте розповів, що Нідерланди виділяють новий пакет у розмірі 138 млн євро для важливих ремонтів енергетичної інфраструктури, гуманітарної допомоги тощо.