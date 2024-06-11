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Рютте повідомив про внесок Нідерландів у ініціативу з комплектування Patriot для України

З цією ініціативою Нідерланди виступили в кінці травня.

Рютте повідомив про внесок Нідерландів у ініціативу з комплектування Patriot для України
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів про внесок Нідерландів у ініціативу з комплектування Patriot для України.

Рютте повідомив, що Нідерланди передають радар та три пускових установки до Patriot. 

“Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання системи Patriot в Україну”, - зауважив голова уряду Нідерландів. 

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Крім того, Рютте розповів, що Нідерланди виділяють новий пакет у розмірі 138 млн євро для важливих ремонтів енергетичної інфраструктури, гуманітарної допомоги тощо.

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