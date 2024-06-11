У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ГоловнаСвіт

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи Patriot

32 уже передали, а 68 надійдуть у найближчі тижні.

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи Patriot
Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Європейська правда".

Пісторіус на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським розповів, що нещодавно побував в Одесі і побачив наслідки ракетних атак РФ. Міністр відзначив, що "критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання".

За словами Пісторіуса, перехоплювачі надають у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО разом із Данією, Нідерландами і Норвегією.

Глава німецького Міноборони додав, що 32 перехоплювачі передали за останні два дні, а 68 надійдуть у найближчі тижні".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies