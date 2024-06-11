Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи Patriot

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Європейська правда".

Пісторіус на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським розповів, що нещодавно побував в Одесі і побачив наслідки ракетних атак РФ. Міністр відзначив, що "критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання".

За словами Пісторіуса, перехоплювачі надають у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО разом із Данією, Нідерландами і Норвегією.

Глава німецького Міноборони додав, що 32 перехоплювачі передали за останні два дні, а 68 надійдуть у найближчі тижні".