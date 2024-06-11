Дипломати “Бухарестської дев'ятки” хочуть виключити з групи Угорщину через позицію щодо України, ‒ Financial Times

На останніх зустрічах Будапешт наклав вето на спільні висновки групи щодо збільшення допомоги Києву та членство у блоці НАТО.

Дипломати “Бухарестської дев'ятки” обговорюють можливість виключення Угорщини з майбутніх зустрічей групи через позицію щодо України, пише британська газета Financial Times (FT) з посиланням на джерела.

Бухарестська дев'ятка ‒ це група країн-членів НАТО з Центральної та Східної Європи, а саме Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії. Її створили у 2015 році у відповідь на агресію Росії проти України в Криму та на Донбасі.

На останніх зустрічах Угорщина наклала вето на спільні висновки групи щодо збільшення допомоги Україні та схвалення будь-яких кроків, пов’язаних із членством Києва в НАТО.

Одне із джерел газети охарактеризувало дискусії на зустрічах як “важкі”, заявивши, що майбутні зустрічі організувати буде важко, якщо вони не стануть більше конструктивними.

Дискусії про виключення Угорщини з клубу "дуже серйозні", повідомило інше джерело.

“Ймовірно, ми зустрічаємося в такому форматі востаннє”, ‒ сказав FT один із співрозмовників.

Сьогодні “Бухарестська дев’ятка” зібралася на саміті країн Східного Флангу НАТО. Участь у саміті бере генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг. Будапешт вкотре відмовився підтримати проєкт заяви, узгоджений іншими країнами, повідомили FT урядовці.