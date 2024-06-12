Активісти "перетворили" портрет короля Чарльза ІІІ на персонажа мультфільму

Двоє активістів організації Animal Rising, яка бореться за права тварин, внесли "корективи" у нещодавно презентований перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ. Обличчя монарха заклеїли наліпкою із зображенням Воллеса - персонажа відомого й популярного британського мультфільму.

Як пише The Guardian, акція була спрямована проти ферм, які перебувають під патронатом Чарльза. Активісти вважають, що там відбувається знущання над тваринами. Після перевірки 45 таких установ вони знайшли порушення у кожній з них. Загалом зафіксовано 280 випадків неналежного поводження з тваринами.

Вандали обрали мультфільм "Воллес та Громіт" не просто так: Чарльз ІІІ якось зізнавався, що дуже любить цю анімацію. Тож в Animal Rising вирішили оформити свій заклик у формі, яка має знайти у монарха відгук.

Галерея Філіпа Моулда, де розташоване полотно, заявила, що портрет не зазнав суттєвих пошкоджень.