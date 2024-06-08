Міністр закордонних справ Британії розмовляв з пранкером, який назвався експрезидентом України

Розмова відбувалася по відеозв'язку, але тривала недовго. Відповідальність за цей інцидент ще ніхто не взяв.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою пранкерів, які видали себе у телефонному дзвінку за колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє ВВС.

У британському МЗС повідомили, що розмова відбувалася по відеозв'язку, але тривала недовго. Він додав, що пранкери домовлялися про дзвінок за допомогою текстових повідомлень.

МЗС повідомляє, що на відео з'явилася людина, явно схожа на Порошенка, але невдовзі Кемерон запідозрив, що має справу з шахраями. Міністр перестав відповідати, коли той, хто дзвонив, попросив його дати контакти інших людей.

Британці кажуть, що розмова відбулася "в останні дні", але не уточнює, хто насправді міг дзвонити Кемерону, про що вони говорили і як зловмисникам вдалося встановити зв'язок з представниками міністерства.

У міністерстві вирішили публічно розповісти про інцидент “на той випадок, якщо відео з міністром іноземних справ піддадуть маніпуляціям і використають, а також щоб інші знали про такий ризик”.

“Міністр іноземних справ шкодує про свою помилку, але вважає, що про подібну поведінку треба говорити вголос і що ми повинні посилити боротьбу з дезінформацією”, ‒ йдеться в заяві МЗС.

Порошенко відреагував на інцидент, заявивши, що активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам ‒ це серйозніше, ніж може здаватися. “Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників. Росія веде війну не лише з Україною, а й з усією Обʼєднаною Європою та цивілізованим світом. Цинічну гібридну війну без правил. Фейки, цькування, брехня і маніпуляції ‒ це їх типові методи. І ними не гребують”, ‒ каже лідер партії “Європейська солідарність”.

Чи справді до дзвінка Кемерону причетні росіяни ‒ невідомо, відповідальність за цей інцидент ще ніхто не взяв.