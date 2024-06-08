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У В’єтнамі журналіста арештували за дописи у Facebook і “зловживання демократичними свободами”

Чионг Хуї Сан критикував президента та генерального секретаря Комуністичної партії.

У В’єтнамі журналіста арештували за дописи у Facebook і “зловживання демократичними свободами”
Фото: tengrinews.kz

У В’єтнамі поліція заарештувала журналіста та адвоката за "зловживання демократичними правами" через публікацію статей у Facebook.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на міністерство громадської безпеки країни.

Одного із чоловіків, журналіста Чионга Хуі Сана, затримали за публікації, які “порушують інтереси держави, законні права та інтереси організацій і осіб”.

“Колишнього репортера Чионга Хуі Сана та адвоката Чан Дінь Трієна звинуватили у “зловживанні демократичними свободами з метою посягання на інтереси держави””, ‒ йдеться в заяві уряду.

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Сана звільнили з роботи після того, як його блог став одним із найпопулярніших в авторитарному В'єтнамі. Він різко критикував державний контроль над ЗМІ, відносини з Китаєм і корупцію. Він також критикував президента В'єтнаму То Лама незадовго до арешту і Нгуєн Фу Чонга ‒ генерального секретаря Комуністичної партії і найвпливовішу людину в політичній системі країни.

“Злочин” передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років.

  • У той час як Ханой запровадив широкі економічні реформи та стає все більш відкритим для соціальних змін, його правляча Комуністична партія зберігає жорстку цензуру ЗМІ.
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