У В’єтнамі журналіста арештували за дописи у Facebook і “зловживання демократичними свободами”

У В’єтнамі поліція заарештувала журналіста та адвоката за "зловживання демократичними правами" через публікацію статей у Facebook.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на міністерство громадської безпеки країни.

Одного із чоловіків, журналіста Чионга Хуі Сана, затримали за публікації, які “порушують інтереси держави, законні права та інтереси організацій і осіб”.

“Колишнього репортера Чионга Хуі Сана та адвоката Чан Дінь Трієна звинуватили у “зловживанні демократичними свободами з метою посягання на інтереси держави””, ‒ йдеться в заяві уряду.

Сана звільнили з роботи після того, як його блог став одним із найпопулярніших в авторитарному В'єтнамі. Він різко критикував державний контроль над ЗМІ, відносини з Китаєм і корупцію. Він також критикував президента В'єтнаму То Лама незадовго до арешту і Нгуєн Фу Чонга ‒ генерального секретаря Комуністичної партії і найвпливовішу людину в політичній системі країни.

“Злочин” передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років.