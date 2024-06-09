В Ірані визначили кандидатів, яким дозволять брати участь у президентських виборах — AP

До участі у президентських перегонах в Ірані допустили шістьох кандидатів.

Рада опікунів Ірану визначила шістьох кандидатів, якимдозволять брати участь у президентських виборах, які відбудуться 28 червня після загибелі президента Ібрагіма Раїсі, пише AP.

Серед шести кандидатів найвідомішим є спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, який раніше був мером Тегерана і пов'язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Калібаф в якості генерала Корпусу брав участь у жорстоких репресіях проти студентів іранського університету в 1999 році. Він також наказував використовувати вогнепальну зброю проти студентів у 2003 році, коли обіймав посаду начальника поліції країни.

Калібаф невдало балотувався в президенти Ірану в 2005, 2013 і 2017 роках, ввостаннє під час президентських перегонів він зняв свою кандидатуру, щоб підтримати Раїсі.

Рада опікунів вже вдруге дискваліфікувала експрезидента Махмуда Ахмадінежада від участі у виборах. Його запам’ятали за криваве придушення протестів у 2009 році та за те, що він ставив під сумнів Голокост.