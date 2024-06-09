В Ірані визначили кандидатів, яким дозволять брати участь у президентських виборах — AP

Рада опікунів Ірану визначила шістьох кандидатів, якимдозволять брати участь у президентських виборах, які відбудуться 28 червня після загибелі президента Ібрагіма Раїсі, пише AP.
Серед шести кандидатів найвідомішим є спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, який раніше був мером Тегерана і пов'язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).
Калібаф в якості генерала Корпусу брав участь у жорстоких репресіях проти студентів іранського університету в 1999 році. Він також наказував використовувати вогнепальну зброю проти студентів у 2003 році, коли обіймав посаду начальника поліції країни.
Калібаф невдало балотувався в президенти Ірану в 2005, 2013 і 2017 роках, ввостаннє під час президентських перегонів він зняв свою кандидатуру, щоб підтримати Раїсі.
Рада опікунів вже вдруге дискваліфікувала експрезидента Махмуда Ахмадінежада від участі у виборах. Його запам’ятали за криваве придушення протестів у 2009 році та за те, що він ставив під сумнів Голокост.
- В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі.
- Цієї ночі у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент та інші високопосадовці. Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.
- Всі пасажири повітряного судна загинули. Окрім президента Раїсі, це, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан та губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі.
- За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку.
- Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан.
- Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме довгострокові наслідки для режиму у країні, однак не дестабілізує його так, як могла б смерть Верховного лідера Алі Хаменеї.