КНДР знову запустила сотні сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї

У Пхеньні називають таке явище "відповіддю" на агітаційні листівки з боку Сеула.

Північна Корея знову запустила понад триста повітряних куль зі сміттям у сторону Південної Кореї, називаючи це "відповіддю" на агітаційні листівки з боку Сеула.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів.

Зокрема, уранці в неділю, 9 червня, південнокорейські військові виявили близько 330 повітряних куль зі сміттям, запущених зі сторони Пхеньяну. На території Південної Кореї приземлилися лише понад 80 із них, а решта, вочевидь, не долетіли до країни.

Інформацію про близько 30 повітряних куль зі сміттям влада Сеула отрималауранці у неділю. Цього разу повітряні кулі приземлилися у провінції Кьонгі та портовому місті Інчхон.

Інформації щодо постраждалих або матеріальні збитки від повітряних куль зі сміттям немає.