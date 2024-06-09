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КНДР знову запустила сотні сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї

У Пхеньні називають таке явище "відповіддю" на агітаційні листівки з боку Сеула.

КНДР знову запустила сотні сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї
сміттєві повітряні кулі
Фото: Yonhap

Північна Корея знову запустила понад триста повітряних куль зі сміттям у сторону Південної Кореї, називаючи це "відповіддю" на агітаційні листівки з боку Сеула.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів.

Зокрема, уранці в неділю, 9 червня, південнокорейські військові виявили близько 330 повітряних куль зі сміттям, запущених зі сторони Пхеньяну. На території Південної Кореї приземлилися лише понад 80 із них, а решта, вочевидь, не долетіли до країни.

Інформацію про близько 30 повітряних куль зі сміттям влада Сеула отрималауранці у неділю. Цього разу повітряні кулі приземлилися у провінції Кьонгі та портовому місті Інчхон.

Інформації щодо постраждалих або матеріальні збитки від повітряних куль зі сміттям немає.

  • Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.
  • 26 травня Пхеньян попередив про заходи у відповідь “за часте розкидання листівок та іншого сміття” з боку Південної Кореї.
  • У липні 2022 року під час пандемії короновірусу південнокорейські активісти тричі відправляли до КНДР десятки повітряних куль із гуманітарною допомогою та медичними масками.
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