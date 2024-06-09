Німеччина запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгенської зони

Німеччина посилює заходи безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу і запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгенської зони, повідомляє Deutsche Welle.

ФРН посилює заходи безпеки, готуючись прийняти чемпіонату Європи з футболу. Контроль на кордонах дозволить виявити та зупинити злочинців, зазначила глава МВС Ненсі Фезер.

Перед чемпіонатом Європи з футболу серед чоловіків, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня, міністерство внутрішніх справ ФРН оголосило про можливість додаткових перевірок на кордонах країни. Як пояснила глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) цей захід є тимчасовим і потрібен, щоб "на ранньому етапі виявити та зупинити насильницьких злочинців".

Контроль здійснюється з 7 червня, зокрема під час перетину кордонів Німеччини повітряним або водним шляхом. Перевірка документів у мандрівників проходитиме і на кордонах ФРН з Данією, Францією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, які, як і Німеччина, належать до Шенгенської зони.

Контроль на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією здійснюється з жовтня 2023 року. Цей тимчасовий захід ухвалено з метою боротьби з нелегальною міграцією. Відтоді, за даними влади ФРН, федеральній поліції вдалося припинити близько 36 000 спроб нелегального в'їзду до Німеччини і затримати цілу низку осіб, які перебувають у розшуку, зокрема контрабандистів.

Контроль мандрівників на кордоні Німеччини та Австрії проводиться з осені 2015 року. На час Євро-2024 він також залишається чинним.

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме на стадіонах у десяти містах Німеччини.

Як пояснила Ненсі Фезер, поліція сфокусується на широкому спектрі загроз, починаючи з ісламістського тероризму, закінчуючи насильством з боку футбольних фанатів і кібератак.