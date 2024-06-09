Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"

За попередніми опитуваннями, ультраправі досягли великих успіхів у Німеччині, Франції та Нідерландах.

Сьогодні, 9 червня, завершуються вибори до Європарламенту. За результатами екзит-полів, ультраправі досягли великих успіхів у Німеччині, Франції та Нідерландах.

Про це пише АР та Reuters.

"Опитування громадської думки показали, що на недільних виборах до ЄС ультраправі досягли великих успіхів у Німеччині та Франції, приєднавшись до Нідерландів, які першими подали ознаки того, що в Європейському парламенті відбувається очікуваний зсув управо", – йдеться у матеріалі Reuters.

Згідно з першими екзит-полами , у Франції ультраправа партія Марін Ле Пен «Національне об’єднання» набрала близько 32% голосів , що на 10 пунктів більше, ніж на останніх виборах до ЄС у 2019 році, і приблизно на 17 пунктів випереджає партію президента Еммануеля Макрона.

"У Німеччині, традиційному оплоті екологів, Зелені, за прогнозами, впадуть з 20% до 12%, у Франції та кількох інших країнах ЄС очікуються додаткові втрати. Їхня поразка цілком може вплинути на загальну політику ЄС щодо зміни клімату , яка досі є найпрогресивнішою в усьому світі", – пише АР.

Правоцентристський християнсько-демократичний блок президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, домінував з майже 30% у Німеччині, обійшовши соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца, результат якої впав до 14%.

Сукупний результат для трьох партій правлячої коаліції Німеччини ледве перевищив 30%.

Голосування в Італії триватиме до пізнього вечора, і багато з 27 країн-членів ще не опублікували жодних прогнозів.

Оскільки центрові партії втрачають місця, поступаючись правим, ЄС може бути важче приймати зміни до законодавства, а прийняття рішень часом може бути паралізованим у найбільшому торговельному блоці світу.

Законодавці ЄС мають право голосу в питаннях від фінансових правил до кліматичної та сільськогосподарської політики. Вони затверджують бюджет ЄС, який фінансує пріоритети, включаючи інфраструктурні проекти, фермерські субсидії та допомогу, що надається Україні. Також вони мають право вето на призначення членів комісії ЄС.

Раніше Bloomberg писав, що на виборах до Європарламенту центристські партії можуть зберегти більшість мандатів.