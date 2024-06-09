60% німців підтримують повернення обов'язкової військової служби

Переважна більшість німців підтримують повернення обов'язкової військової служби, яку призупинили у 2011 році.

Як пише DW, 60 відсотків опитаних "повністю" (28%) або "скоріше" (32%) підтримують запровадження загальної обов'язкової військової служби. Також 32% виступають проти: 18% обрали "скоріше" і 14% "повністю". Вісім відсотків не змогли відповісти.

Як пише видання, міністерство оборони Німеччини планує значно збільшити кількість резервістів Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччини). Вони навчатимуться та оснащуватимуться таким чином, щоб посилювати чи замінювати діючі підрозділи під час військових операцій.

При цьому метою є створення основного контингенту резервістів до 60 тисяч осіб, які будуть кваліфіковані для виконання конкретних завдань. Нині цей показник становить близько 44 тисяч осіб. Міноборони Німеччини прогнозує, що найближчими роками Бундесвер щороку залишатимуть понад 10 тисяч військовослужбовців, які можуть стати резервістами.

Крім того, міністерство перевіряє кількість громадян, які у разі потреби в обороні країни можуть бути призвані на військову службу поза основним військовим резервом. Йдеться про чоловіків та жінок, які служили у Бундесвері, але не є резервістами.

"Є різні цифри у зв'язку з цим. Ми припускаємо, що є близько 800 тисяч осіб, які можуть бути залучені до служби", - зазначили у міноборони.

Це всі, хто будь-коли служив у Бундесвері і ще не перевищив допустимі вікові обмеження.

Водночас Бундесвер має збільшити кількість військовослужбовців у рамках оборонних планів НАТО. Минулого року показник скоротився до 181,5 тисяч солдатів, але його доведеться збільшити до більш ніж 272 тисяч.

А вже 12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представить свою пропозицію щодо нової моделі обов'язкової військової служби.