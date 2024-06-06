Німеччина закупить додаткові артилерійські боєприпаси 155-мм калібру

Бундестаг схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів 155-мм калібру через російську агресію в Україні.

Про це ідеться на сайті Міноборони ФРН.

В німецькому оборонному відомстві зазначають, що закупівлі боєприпасів можуть бути використані для продовження підтримки України, а можуть сприяти подальшому поповненню власних запасів.

Під час бойових дій в Україні спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо снарядів 155-мм калібру. Саме тому Німеччина та західні союзники неодноразово надавали пакети військової допомоги Україні.

"Виробництво і постачання тисяч снарядів тепер узгоджені з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів. Потреба у фінансуванні в розмірі майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету", — зазначили у Міноборони ФРН.