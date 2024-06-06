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Німеччина закупить додаткові артилерійські боєприпаси 155-мм калібру

Закупівля боєприпасів обійдеться для Німеччини 880 мільйонів євро.

Німеччина закупить додаткові артилерійські боєприпаси 155-мм калібру
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall , Німеччина, 06 червня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Бундестаг схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів 155-мм калібру через російську агресію в Україні.

Про це ідеться на сайті Міноборони ФРН.

В німецькому оборонному відомстві зазначають, що закупівлі боєприпасів можуть бути використані для продовження підтримки України, а можуть сприяти подальшому поповненню власних запасів.

Під час бойових дій в Україні спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо снарядів 155-мм калібру. Саме тому Німеччина та західні союзники неодноразово надавали пакети військової допомоги Україні.

"Виробництво і постачання тисяч снарядів тепер узгоджені з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів. Потреба у фінансуванні в розмірі майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету", — зазначили у Міноборони ФРН.

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