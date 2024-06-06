Зеленський прибув до Нормандії і анонсував низку важливих зустрічей

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нормандії (Франція), де проведе низку важливих заходів і зустрічей. Про це він повідомив у фейсбуці.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії", - сказав Зеленський.

Він додав, що тоді союзники захищали свободу Європи, а зараз її захищають українці.

"Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - зазначив Зеленський.



Висадка союзників