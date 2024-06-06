Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
ГоловнаСвіт

Зеленський прибув до Нормандії і анонсував низку важливих зустрічей

"Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності".

Зеленський прибув до Нормандії і анонсував низку важливих зустрічей
Володимир Зеленський та Емманюєль Макрон (архівне фото)
Фото: Пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нормандії (Франція), де проведе низку важливих заходів і зустрічей. Про це він повідомив у фейсбуці.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії", - сказав Зеленський.

Він додав, що тоді союзники захищали свободу Європи, а зараз її захищають українці.

"Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - зазначив Зеленський.

Висадка союзників

  • Сьогодні ветерани та світові лідери зібралися в Нормандії, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях візьмуть президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію долучитися не запросили.
  • Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
  • Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
  • Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies