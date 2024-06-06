Зеленський прибув до Нормандії і анонсував низку важливих зустрічей

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нормандії (Франція), де проведе низку важливих заходів і зустрічей. Про це він повідомив у фейсбуці.
"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії", - сказав Зеленський.
Він додав, що тоді союзники захищали свободу Європи, а зараз її захищають українці.
"Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - зазначив Зеленський.
Висадка союзників
- Сьогодні ветерани та світові лідери зібралися в Нормандії, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях візьмуть президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію долучитися не запросили.
- Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
- Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
- Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.