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Ізраїль заявив про удар по об’єкту хамасівців у Газі, розташованому у школі

Терористи кажуть про 27 жертв.

Ізраїль заявив про удар по об’єкту хамасівців у Газі, розташованому у школі
Ілюстративне фото: ізраїльський танк у смузі Гази, 16 травня 2024
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові завдали авіаудару по шкільному комплексу у центрі міста Гази, який використовували терористи ХАМАСу, пише Bloomberg з посиланням на ЦАХАЛ.

Військові заявили про ліквідацію бойовиків, які брали участь у смертоносній атаці проти ізраїльських цивільних 7 жовтня.ЗМІ, яким керує ХАМАС, повідомив про 27 загиблих внаслідок атаки, десятки людей отримали поранення.

“Перед ударом було вжито низку заходів, щоб зменшити ризик заподіяння шкоди незадіяним цивільним особам під час удару, включно з проведенням повітряного спостереження та отримання додаткової розвідувальної інформації”, ‒ зазначили військові.

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  • Авіаудар завдали після того, як на початку цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повторив, що постійне припинення вогню у війні проти ХАМАСу не буде, доки не будуть виконані умови країни, які включають знищення групи бойовиків.
  • Лідери країн "Групи семи" (G7) та Євросоюз підтримують комплексну угоду, викладену президентом США Джо Байденом, яка має на меті негайне припинення вогню в анклаві.
  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
  • Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024.
  • Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.
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