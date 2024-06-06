Ізраїль заявив про удар по об’єкту хамасівців у Газі, розташованому у школі

Ізраїльські військові завдали авіаудару по шкільному комплексу у центрі міста Гази, який використовували терористи ХАМАСу, пише Bloomberg з посиланням на ЦАХАЛ.

Військові заявили про ліквідацію бойовиків, які брали участь у смертоносній атаці проти ізраїльських цивільних 7 жовтня.ЗМІ, яким керує ХАМАС, повідомив про 27 загиблих внаслідок атаки, десятки людей отримали поранення.

“Перед ударом було вжито низку заходів, щоб зменшити ризик заподіяння шкоди незадіяним цивільним особам під час удару, включно з проведенням повітряного спостереження та отримання додаткової розвідувальної інформації”, ‒ зазначили військові.