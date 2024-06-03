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Нетаньягу: "Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на три тижні"

Ізраїль готовий припинити бойові дії на 42 дні для повернення заручників.

Нетаньягу: "Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на три тижні"
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій, пише i24.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час засідання кабінету міністрів безпеки вперше публічно відреагував на пропозицію президента США Джо Байдена припинити війну в Газі.

Він наголосив, що Ізраїль готовий обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС. Однак війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", — додав Нетаньяху.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні з метою повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну, адже всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", — додав він.

На засіданні кабінету міністрів безпеки Нетаньяху підтвердив, що дві цілі Ізраїлю, заявлені протягом війни, залишалися незмінними.

"Ми сповнені рішучості як знищити ХАМАС, так і повернути заручників (як я весь час говорив)".

  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
  • Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024 року.
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