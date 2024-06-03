У Кишиневі двічі повідомили про "замінування" суду, де розглядають справу лідерки Гагаузії

Після першої перевірки будівлі одразу надійшло ще одне повідомлення про замінування.

Сьогодні, 3 червня, поліція Кишинева повідомила, що отримала два повідомлення про можливу закладену бомбу в будівлі суду столичного сектору Буюкани. Там має відбутися засідання у справі проросійської лідерки Гагаузії Євгенії Гуцул.

Про це пише NewsMaker.

За даними видання, у поліції розповіли про повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у будівлі суду Буюкан закладено бомбу. На місце прибули спецслужби. Правоохоронці обстежили будівлю, але не виявили жодних підозрілих об'єктів.

Відразу після цього до поліції надійшло друге повідомлення про "мінування" суду Буюкан. Проте цього разу дзвонила жінка.

Біля будівлі суду вже зібралися прихильники Гуцул.