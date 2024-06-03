У Кишиневі двічі повідомили про "замінування" суду, де розглядають справу лідерки Гагаузії

Сьогодні, 3 червня, поліція Кишинева повідомила, що отримала два повідомлення про можливу закладену бомбу в будівлі суду столичного сектору Буюкани. Там має відбутися засідання у справі проросійської лідерки Гагаузії Євгенії Гуцул.
Про це пише NewsMaker.
За даними видання, у поліції розповіли про повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у будівлі суду Буюкан закладено бомбу. На місце прибули спецслужби. Правоохоронці обстежили будівлю, але не виявили жодних підозрілих об'єктів.
Відразу після цього до поліції надійшло друге повідомлення про "мінування" суду Буюкан. Проте цього разу дзвонила жінка.
Біля будівлі суду вже зібралися прихильники Гуцул.
- Сьогодні у суді Буюкан має відбутися засідання у справі Євгенії Гуцул. Її звинувачують у незаконному фінансуванні вже розформованої партії Шор.
- Зокрема, звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.
- Раніше Гуцул їздила до Москви скаоржитися на офіційний Кишинів.