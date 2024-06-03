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На виборах президента у Мексиці впевнено перемогла кандидатка від лівої керівної партії

Вчора на виборчих дільницях країни вбили двох людей.

На виборах президента у Мексиці впевнено перемогла кандидатка від лівої керівної партії
Нова президентка Мексики Клаудія Шейнбаум
Фото: EPA/UPG

Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою-президентом Мексики, набравши, згідно зі швидким підрахунком виборчої комісії, щонайменше 58,3% голосів. Про це повідомляє The Guardian.

Варто зазначити, що вчора на виборчих дільницях у штаті Пуебла вбили двох людей.

Шейнбаум ‒ кандидатка від керівної лівої партії Рух національного відродження та мер столиці країни Мехіко.

Її найближча суперниця, опозиціонерка Шочітл Галвес отримала 26,6% голосів, тоді як Хорхе Альварес Майнес, кандидат від центристської Movimiento Ciudadano, обійянв третє місце з принаймні 9,9%.

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Результат Шейнбаум перевищив 54,71%, отримані її наставником-популістом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, у 2018 році.

Шейнбаум повідомила, що Галвес і Майнес подзвонили їй, щоб визнати її перемогу.

“Ми уявляємо собі плюралістичну, різноманітну та демократичну Мексику. Наш обов’язок є і завжди буде полягати в тому, щоб піклуватися про кожного мексиканця без винятку. Навіть якщо багато мексиканців не повністю згодні з нашим проектом, нам доведеться йти в мирі та злагоді, щоб продовжувати будувати справедливу та процвітаючу Мексику”, ‒ заявила нова президентка.

Вона пообіцяла продовжувати політику Обрадора, зокрема щодо грошових переказів літнім людям і матерям-одиначкам, а також підтримки інфраструктурних проектів в історично бідних регіонах,. Також Шейнбаум хоче значне посилити роль військових у низці цивільних сфер, таких як внутрішня безпека.

Симпатики Клаудії Шейнбаум святкують її перемогу на виборах
Фото: EPA/UPG
Симпатики Клаудії Шейнбаум святкують її перемогу на виборах

  • Право голосу на виборах мали 100 млн людей. Окрім посади президента, у Мексиці обирали понад 20 тисяч депутатів та чиновникі у місцеві, державні і федеральні органи влади. 
  • Виборчі перегони стали найжорстокішими у сучасній історії країни: 37 кандидатів вбили, а сотні інших вибули на тлі того, що місцеві злочинні угруповання прагнуть “встановити на місцях дружніх їм осіб”.
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