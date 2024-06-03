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У Німеччині тривають повені. Один рятувальник загинув, двоє осіб зникли безвісти

У деяких регіонах країни очікують прибування води, оголосили евакуацію.

У Німеччині тривають повені. Один рятувальник загинув, двоє осіб зникли безвісти
Повінь у Німеччині
Фото: EPA/UPG

У Німеччині у деяких районах земель, які потерпають від повеней, погіршується ситуація. Зокрема, на землі Баден-Вюртемберг східніше Штутгарта та у районі Геппінген вранці у понеділок влада закликала мешканців спакувати найнеобхідніші речі та очікувати евакуації на верхніх поверхах. 

Про це пише Spiegel.

Протягом ночі рятувальники постійно працювали на осередках підтоплення. У Баден-Вюртемберзі триває евакуація, а на Дунаї діє найвищий рівень попередження. 

Ситуація стає дедалі критичнішою в деяких частинах Баден-Вюртемберга та в Баварії. З вечора п'ятниці там будують дамби з мішків із піском, відкачують воду, огороджують небезпечні зони та рятують людей із затоплених будинків. Один пожежник загинув, ще один зник безвісти в неділю ввечері. Також зникла безвісти жінка.

Багато людей опинилися в небезпеці в ніч на понеділок у місті Еберсбах-на-Фільсі біля Штутгарта. Повінь торкнулася житлового району, тому влада оголосила надзвичайну ситуацію. Людей закликали спакувати документи та речі першої необхідності і чекати евакуації на верхніх поверхах будинків. 

Сильні шторми також призвели до повені в районі Ремс-Мурр у землі Баден-Вюртемберг у неділю ввечері, зокрема, ситуація була особливо напруженою в громаді Рудерсберг. Заблокованих у власних будинках людей евакуювали рятувальники.

У місті Есслінген-на-Неккарі пік повені очікують сьогодні, у понеділок, 3 червня, тому там зводять тимчасову дамбу, щоб запобігти ймовірному затопленню частини центру.

Міністерство внутрішніх справ Баварії заявило про понад 3 тисячі людей, яким довелося покинути свої домівки через повінь. Щонайменше в десяти районах оголошено стихійне лихо. 

У містечках над Дунаєм у понеділок очікують погіршення ситуації і пік повені, для цих районів оголошено найвищий рівень попередження. У містечку Кельгайм рівень Дунаю може досягти максимуму за останні 20 років.  

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