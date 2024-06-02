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Саудівська Аравія не братиме участі в Саміті миру, - Bild

Приичиною цього нібито є те, що на заході не буде присутня Росія.

Саудівська Аравія не братиме участі в Саміті миру, - Bild

Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.

Про це пише видання Bild.

Джерела видання в дипломатичних колах в Ер-Ріяді стверджують, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру. За їх словами, причиною цього нібито є те, що на саміті не буде присутня Росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Зазначимо, що 9 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.  Він подякував за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України

Глобальний саміт миру

  • Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.  
  • Свою участь у заході вже підтвердили 90 країн. Голова ОПУ Андрій Єрмак говорив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту, погрожуючи країнам блокадою
  • Зеленський також говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
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