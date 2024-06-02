Саудівська Аравія не братиме участі в Саміті миру, - Bild

Приичиною цього нібито є те, що на заході не буде присутня Росія.

Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.

Про це пише видання Bild.

Джерела видання в дипломатичних колах в Ер-Ріяді стверджують, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру. За їх словами, причиною цього нібито є те, що на саміті не буде присутня Росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Зазначимо, що 9 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Він подякував за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України

Глобальний саміт миру