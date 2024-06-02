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Міноборони Британії: затримання генерал-майора РФ Попова підірве моральний дух у російській армії

Покарання за корупцію в авторитарній державі - це всього лише політичний інструмент боротьби, а не спроба налагодити ефективне управління.

Усунення колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Івана Попова ще більше підірве моральний дух цього підрозділу, що дислокувався на Запорізькому напрямку.

Такий висновок оприлюднило Міноборони Великобританії у соцмережі Х.

Попова заарештували 21 травня за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов'язаних із продажем будівельних матеріалів. Торік його звільнили з посади після того, як він розкритикував компетентність рішень російського Міноборони.

Британці зазначають, що Попов є найвищим військовим посадовцем, котрого заарештували від початку повномасштабного вторгнення РФ. Його арешт є продовженням придушення владою "внутрішніх ворогів".

Міноборони Британії зазначає, що покарання за корупцію в авторитарній державі - це всього лише політичний інструмент боротьби, а не спроба налагодити ефективне управління.

"Держава вже давно використовує звинувачення в корупції як привід для усунення чи покарання внутрішніх критиків чи тих, хто розлютив більш впливових постатей. Як і у випадку з Поповим, його арешт є демонстративним покаранням за передбачувану нелояльність до керівництва", - зазначає британське відомство.

У Сполученому Королівстві вважають, що командувач Попов мав повагу у своїх військах і його арешт, ймовірно, ще більше підірве моральний дух 58-ї загальновійськової армії РФ, а також інших формувань.

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