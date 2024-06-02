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Військові показали успішну роботу американської БМП Bradley

Вдалося зупинити два російські БТР-82 і знищити ворожу піхоту.

Військові показали успішну роботу американської БМП Bradley
Бойова машина Bradley
Фото: Сайт Пентагону, Army Spc. Randis Monroe

Українські військові показали успішну роботу американської бойової машини піхоти Bradley.

47 окрема механізована бригада оприлюднила на фейсбук-сторінці відео ураження ворожої техніки і особового складу у зоні своєї відповідальності.

Аеророзвідники виявили рух у свій бік російської техніки з десантом і почали діяти.

"Оперативно екіпаж «Тихого» виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата «Бушмастер» зупинила техніку та ліквідувала російських терористів", - розповіли у бригаді.

Бійці відзначили, що "тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою".

Нову партію БМП Bradley Україна отримала від США у травневому пакеті військової допомоги.

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