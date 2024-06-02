Уночі 2 червня армія РФ вкрила щільним вогнем Станіслав Херсонської області, зафіксовано понад 14 влучань.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Армія РФ намагаються знищити все, що покращує життя наших людей. Обстрілами пошкоджено соціальну пральню. Також снаряди поцілили в будівлю ліцею і 5 житлових будинків", — ідеться в повідомленні.
Глава військової адміністрації зазначив, що постраждалих серед цивільного населення немає. Наслідки обстрілу ще з'ясовуються.
- Упродовж доби росіяни обстріляли Херсон і населені пункти області. Унаслідок ворожих ударів поранень зазнав цивільний.