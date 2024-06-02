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Росія завдала чотирнадцять ударів по Станіславу на Херсонщині

Ворожі снаряди пошкодили будівлю ліцею та житлові будинки.

Росія завдала чотирнадцять ударів по Станіславу на Херсонщині
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

Уночі 2 червня армія РФ вкрила щільним вогнем Станіслав Херсонської області, зафіксовано понад 14 влучань.

Фото: Олександр Прокудін

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

"Армія РФ намагаються знищити все, що покращує життя наших людей. Обстрілами пошкоджено соціальну пральню. Також снаряди поцілили в будівлю ліцею і 5 житлових будинків", — ідеться в повідомленні.

Фото: Олександр Прокудін

Глава військової адміністрації зазначив, що постраждалих серед цивільного населення немає. Наслідки обстрілу ще з'ясовуються. 

Фото: Олександр Прокудін

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