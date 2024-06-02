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70% Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ, — речник ОСУВ "Хортиця"

На околицях міста тривають жорсткі бої.

70% Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ, — речник ОСУВ "Хортиця"
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Місто Вовчанськ Харківської області, де російська армія почала наступ 10 травня, на 70% перебуває під контролем українських військових.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"На околицях та в місті тривають жорсткі бої з окупантами, ворог там не припиняє спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами", — розповів він.

Збройні сили України роблять все, аби не дати російським військам закріпитися та тримають їх під вогневим контролем, зокрема в районі річки Вовча, щоб окупанти не перейшли на інший берег.

  • За даними Генштабу, на Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. 
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