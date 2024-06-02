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На Миколаївщині через падіння уламків дрона горіли складські приміщення

Сили ППО збили на Миколаївщині 11 "Шахедів".

На Миколаївщині через падіння уламків дрона горіли складські приміщення
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Вночі 2 червня внаслідок падіння уламків збитих російських дронів типу Shahed в Куцурубській громаді Миколаївської області горіли складські приміщення промислового підприємства. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Уночі Сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною 11 ворожих безпілотників.

"Сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БПЛА типу Shahed-131/136 у Куцурубській громаді відбулося займання складських приміщень промислового підприємства. Станом на 06:00 пожежа локалізована. Постраждалих немає", — розповів Віталій Кім.

1 червня о 07:33 та 19:04 війська РФ завдавали мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У суботу, 1 червня, о 12:15 росіяни атакували ракетою Степівську громаду. Уламки ракети (тип встановлюється) впали на відкритій території за межами населеного пункту. Внаслідок дії вибухової хвилі пошкоджені сім приватних будинків та господарчі споруди. Постраждалих немає.

Крім того учора, учора, 1 червня, о 15:50 та 18:00 ворог здійснив артобстріли по території Куцурубської громади. Внаслідок одного із обстрілів у с. Іванівка відбулося займання на території спортивного майданчика школи. Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

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