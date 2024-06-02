За добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу росіян

Також бійці ЗСУ знищили майже 50 артсистем і 25 танків.

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За минулу добу російська армія втратила ще 1080 військових, 33 броньовики, 49 артсистем і 25 танків.

Про це ідеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб