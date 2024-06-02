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За добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу росіян

Також бійці ЗСУ знищили майже 50 артсистем і 25 танків.

За добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу росіян
Фото: Міністерство оборони України

За минулу добу російська армія втратила ще 1080 військових, 33 броньовики, 49 артсистем і 25 танків.

Про це ідеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
  • артилерійських систем –  13233 (+49) од,
  • РСЗВ – 1089 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82) од,
  • крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,
  • кораблів /катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2195 (+14) од.
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