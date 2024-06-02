Російська армія упродовж доби завдала понад 380 ударів по Запорізькій області

Протягом доби армія РФ завдала понад 380 ударів по Запорізькій області, під авіаударом опинилася Новоандріївка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці", — ідеться у повідомленні.

174 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку.

196 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки".

"Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — додав Федоров.