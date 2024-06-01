Рух греблею ДніпроГЕС не відновлюватимуть найближчим часом

Рух греблею ДніпроГЕС у вихідні не відновлюватимуть з міркувань безпеки. Над відновленням руху греблею наразі працюють всі профільні служби.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху", — написав Федоров.

За його словами, наразі всі профільні служби працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

"Наш пріоритет — безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а й якісно і виважено", — додав Федоров.