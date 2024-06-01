Ворог атакував чотирма ракетами об'єкт критичної інфрастурктури на Прикарпатті

Сьогодні уранці армія РФ завдала масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Зокрема, ворог атакував енергетичний об'єкт на Івано-Франківщині чотирма ракетами.
Про це повідомляє пресцентр Івано-Франківської обласної прокуратури.
Зазначається, що ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно.
Серед постраждалих місцевий житель.
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
Нічна атака РФ по об'єктах критичної інфраструктури України
- У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.
- Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив у один об'єкт інфраструктури. Є руйнування, також пошкоджені понад 20 будинків та соціальних закладів.
- У Дніпропетровській ОВА повідомили, що відбулася атака на енергетичну інфраструктуру і що сталися декілька пожеж. За даними адміністрації, минулося без поранених.
- В Івано-Франківській області у результаті влучання виникла пожежа площею 400 м кв. Вогнеборці оперативно ліквідували її.
- У Львівській області шість крилатих ракет атакували три об'єкти критичної інфраструктури. Четверо людей поранені.
- За даними Повітряних сил, Росія випустила 100 ракет і безпілотників. Збити вдалося 81 ворожу ціль.