Ворог атакував чотирма ракетами об'єкт критичної інфрастурктури на Прикарпатті

Сьогодні уранці армія РФ завдала масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Зокрема, ворог атакував енергетичний об'єкт на Івано-Франківщині чотирма ракетами.

Про це повідомляє пресцентр Івано-Франківської обласної прокуратури.

Зазначається, що ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно.

Серед постраждалих місцевий житель.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Нічна атака РФ по об'єктах критичної інфраструктури України