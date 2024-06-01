Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував чотирма ракетами об'єкт критичної інфрастурктури на Прикарпатті

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно.

Ворог атакував чотирма ракетами об'єкт критичної інфрастурктури на Прикарпатті
Фото: ДСНС

Сьогодні уранці армія РФ завдала масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Зокрема, ворог атакував енергетичний об'єкт на Івано-Франківщині чотирма ракетами.

Про це повідомляє пресцентр Івано-Франківської обласної прокуратури.

Зазначається, що ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно.

Серед постраждалих місцевий житель.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України). 

Нічна атака РФ по об'єктах критичної інфраструктури України

  • У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.
  • Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
  • Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив у один об'єкт інфраструктури. Є руйнування, також пошкоджені понад 20 будинків та соціальних закладів.
  • У Дніпропетровській ОВА повідомили, що відбулася атака на енергетичну інфраструктуру і що сталися декілька пожеж. За даними адміністрації, минулося без поранених.
  • В Івано-Франківській області у результаті влучання виникла пожежа площею 400 м кв. Вогнеборці оперативно ліквідували її.
  • У Львівській області шість крилатих ракет атакували три об'єкти критичної інфраструктури. Четверо людей поранені. 
  • За даними Повітряних сил, Росія випустила 100 ракет і безпілотників. Збити вдалося 81 ворожу ціль. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies