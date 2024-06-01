Російські окупанти завдали ракетного удару по медзакладу Херсона

Також руйнувань зазнав будинок культури у Бериславі.

Унаслідок ранкових обстрілів РФ по території Херсонської області пошкоджені медзаклад у Херсоні та будинок культури у Бериславі. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у МВА та ОВА Херсонської області.

За інформацією очільника МВА Романа Мрочка, внаслідок ранкового ворожого обстрілу у Херсоні був пошкоджений заклад охорони здоров'я. У медзакладі вибиті вікна, пошкоджено дах, обірвано дроти. Люди не постраждали.

Також сьогодні вранці ворожа ракета поцілила поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району.