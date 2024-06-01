Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти завдали ракетного удару по медзакладу Херсона

Також руйнувань зазнав будинок культури у Бериславі. 

Російські окупанти завдали ракетного удару по медзакладу Херсона
обстріли Херсонської області
Фото: Олександр Прокудін

Унаслідок ранкових обстрілів РФ по території Херсонської області пошкоджені медзаклад у Херсоні та будинок культури у Бериславі. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у МВА та ОВА Херсонської області.

За інформацією очільника МВА Романа Мрочка, внаслідок ранкового ворожого обстрілу у Херсоні був пошкоджений заклад охорони здоров'я. У медзакладі вибиті вікна, пошкоджено дах, обірвано дроти.  Люди не постраждали.

Також сьогодні вранці ворожа ракета поцілила поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies