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З’явилися супутникові знімки ураженої українськими ракетами «Нептун» нафтобази РФ у порту «Кавказ»

Українські військові частково зруйнували нафтобазу порту «Кавказ» біля окупованої Керчі.

З’явилися супутникові знімки ураженої українськими ракетами «Нептун» нафтобази РФ у порту «Кавказ»
супутниковий знимок ураження нафтобази РФ біля Керчі
Фото: проєкт "Схеми" Радіо Свобода

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ураження російської нафтобази порту «Кавказ» біля окупованої Керчі українськими ракетами Нептун у ніч на 31 травня.

Відео зі знімками опублікували журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

На супутникових знімках Planet Labs за 31 травня видно наслідки ракетних ударів. Згідно з зображеннями, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту «Кавказ».

Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше. На останніх знімках, окрім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, за вантажообігом порт «Кавказ» – п'ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська. Нафтобаза в порту відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані нею території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

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