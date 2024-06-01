Росія вбила 550 українських дітей, – Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення 1364 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 550 дітей, ще 1364 — постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Станом на ранок 1 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

Як зазначають у відомстві, лише 30 травня через обстріл військами РФ м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка віком 12 років. 1 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.